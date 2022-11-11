Ка-52 в ходе СВО превзошли заявленные характеристики

Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 в ходе специальной военной операции действуют сверх заложенных характеристик, сообщил источник в российском военном ведомстве.

«Сейчас в спецоперации вертолеты летают на маленьких высотах и на тех скоростях, на которых возможно летать по рельефу местности. Обычно угол кабрирования для Ка-52 составляет 20 градусов, а летчики сейчас пускают ракеты с угла кабрирования 40-45 градусов», — сказал ТАСС источник.

По его словам, экипажи эксплуатируют вертолет на пределе его возможностей. «И хотя при проектировании этого военного вертолета закладывались одни исходные данные, машины успешно справляются с поставленными перед ними задачами».

Ка-52 «Аллигатор» — разведывательно-ударный вертолет проводит разведку целей, целераспределение и целеуказание. Он предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов в любых погодных условиях и в любое время суток.

Машина развивает максимальную скорость до 300 километров час. Масса полезной нагрузки — 2,5 тонны, дальность полета 460 километров. Вертолет несет управляемые и неуправляемые ракеты, авиационные бомбы и контейнеры с пушечным вооружением.