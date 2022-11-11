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Ельцин в исполнении русского актера появился в сериале «Корона»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Кинопоиск

Президент России Борис Ельцин и его супруга появились в пятом сезоне сериала «Корона», который посвящен правлению королевы Великобритании Елизаветы II.

Первого президента России сыграл Анатолий Котенев, известный по сериалу «Секретный фарватер» и фильму «Побег из Гулага», сообщается в телеграм-канале Кинопоиск.

Премьера пятого сезона «Короны» состоялась 9 ноября на Netflix. Сюжет посвящен периоду правления Елизаветы II в 1991 — 1997 годах.

В этот период вошли супружеские разводы трех детей королевы и герцога Эдинбургского, публикация книги английского журналиста Эндрю Мортона «Диана: ее правдивая история», пожар в Виндзорском замке и речь Елизаветы II об «ужасном годе».

В планах создателей сериала «Корона» выпустить шесть сезонов. Последний сосредоточится на правлении королевы в XXI веке.

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Топ комментариев

Tanatholog

Боюсь, что это чу...ло не понимает, что оно делает. Пусть теперь на Родине кормится.

MuCbE

Их у него отродясь не было, а хотя вру. С 1991 по 2013 был. Это получается сколько? 22 года. Нууу не...

MuCbE

Уже 3 раз повторяется. Сначала после переговоров РФ увела армию в район ДНР/ЛНР и все рагули визжали...

MuCbE

Так там сейчас кладбище ВСУ будут организвовывать, кто в своем уме туда сунется?