Ельцин в исполнении русского актера появился в сериале «Корона»

Президент России Борис Ельцин и его супруга появились в пятом сезоне сериала «Корона», который посвящен правлению королевы Великобритании Елизаветы II.

Первого президента России сыграл Анатолий Котенев, известный по сериалу «Секретный фарватер» и фильму «Побег из Гулага», сообщается в телеграм-канале Кинопоиск.

Премьера пятого сезона «Короны» состоялась 9 ноября на Netflix. Сюжет посвящен периоду правления Елизаветы II в 1991 — 1997 годах.

В этот период вошли супружеские разводы трех детей королевы и герцога Эдинбургского, публикация книги английского журналиста Эндрю Мортона «Диана: ее правдивая история», пожар в Виндзорском замке и речь Елизаветы II об «ужасном годе».

В планах создателей сериала «Корона» выпустить шесть сезонов. Последний сосредоточится на правлении королевы в XXI веке.