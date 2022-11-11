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Игры котят ирбисов в Красноярском крае попали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фотоловушка зафиксировала самку снежного барса с тремя котятами в Саяно-Шушенском заповеднике, подросшие малыши порезвившись на свежем выпавшем снегу, сообщает пресс-служба Российского географического общества (РГО).

Научные сотрудники и представители Хакасского отделения РГО привезли уникальные кадры, на которых видна самка снежного барса с тремя котятами.

Возраст детенышей — примерно шесть месяцев, их пол пока не определен. Молодые ирбисы ходят вместе с матерью, играют и познают окружающий мир. Численность снежных барсов в Саяно-Шушенском заповеднике увеличилась до девяти особей.

Снежный барс или ирбис — редкий вид диких кошек, занесенный в Красную книгу России. Ирбисов в России — всего 70–90 особей.

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Топ комментариев

Tanatholog

Боюсь, что это чу...ло не понимает, что оно делает. Пусть теперь на Родине кормится.

MuCbE

Их у него отродясь не было, а хотя вру. С 1991 по 2013 был. Это получается сколько? 22 года. Нууу не...

MuCbE

Уже 3 раз повторяется. Сначала после переговоров РФ увела армию в район ДНР/ЛНР и все рагули визжали...

MuCbE

Так там сейчас кладбище ВСУ будут организвовывать, кто в своем уме туда сунется?