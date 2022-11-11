Игры котят ирбисов в Красноярском крае попали на видео

Фотоловушка зафиксировала самку снежного барса с тремя котятами в Саяно-Шушенском заповеднике, подросшие малыши порезвившись на свежем выпавшем снегу, сообщает пресс-служба Российского географического общества (РГО).

Научные сотрудники и представители Хакасского отделения РГО привезли уникальные кадры, на которых видна самка снежного барса с тремя котятами.

Возраст детенышей — примерно шесть месяцев, их пол пока не определен. Молодые ирбисы ходят вместе с матерью, играют и познают окружающий мир. Численность снежных барсов в Саяно-Шушенском заповеднике увеличилась до девяти особей.

Снежный барс или ирбис — редкий вид диких кошек, занесенный в Красную книгу России. Ирбисов в России — всего 70–90 особей.