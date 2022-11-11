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США отказались считать Россию рыночной экономикой

Источник:
ТАСС
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Фото: Wikimedia

Соединенные Штаты прекратили считать Россию страной с рыночной экономикой, сообщило Министерство торговли США.

«Данное решение наделяет США способностью использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка, вызванных все более масштабным вмешательством российского правительства в свою экономику», — приводит ТАСС сообщение американского ведомства.

Минторговли США отметило, что после принятия решения будет применяться альтернативная методология для расчета пошлин на импорт из России.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал противоречащим логике заявление администрации США о лишении России статуса страны с рыночной экономикой.

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Топ комментариев

Tanatholog

Боюсь, что это чу...ло не понимает, что оно делает. Пусть теперь на Родине кормится.

MuCbE

Их у него отродясь не было, а хотя вру. С 1991 по 2013 был. Это получается сколько? 22 года. Нууу не...

MuCbE

Уже 3 раз повторяется. Сначала после переговоров РФ увела армию в район ДНР/ЛНР и все рагули визжали...

MuCbE

Так там сейчас кладбище ВСУ будут организвовывать, кто в своем уме туда сунется?