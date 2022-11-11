США отказались считать Россию рыночной экономикой

Соединенные Штаты прекратили считать Россию страной с рыночной экономикой, сообщило Министерство торговли США.

«Данное решение наделяет США способностью использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка, вызванных все более масштабным вмешательством российского правительства в свою экономику», — приводит ТАСС сообщение американского ведомства.

Минторговли США отметило, что после принятия решения будет применяться альтернативная методология для расчета пошлин на импорт из России.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал противоречащим логике заявление администрации США о лишении России статуса страны с рыночной экономикой.