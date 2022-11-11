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ЛГБТ‑пропаганду в компьютерных играх хотят запретить в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры The Last of Us Part II

Административную ответственность за пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх хотят ввести в России, поправку внесут в законопроект ко второму чтению.

«Оборот видео- и компьютерных игр должным образом не регулируется. Дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия. Отсутствует также и запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей и желание сменить пол в данном сегменте развлечений», — сказала «Известиям» инициатор таких поправок, первый зампред комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова.

Госдума намерена принять законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ во втором чтении 27 ноября, а до конца этой недели собирают поправки к нему. Ими предлагается установить наказание за пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх по аналогии с уже принятыми в первом чтении нормами.

В том числе за пропаганду игр в СМИ и интернете в отношении взрослых физлица будут наказаны штрафом до 200 тысяч, должностные лица — до 400 тысяч, а юрлица — до 4 миллионов рублей. Если такая пропаганда велась в отношении детей, штраф составит до 400 тысяч для граждан, до 800 тысяч для должностных лиц и до 5 миллионов рублей — для юрлиц.

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Топ комментариев

Tanatholog

Боюсь, что это чу...ло не понимает, что оно делает. Пусть теперь на Родине кормится.

MuCbE

Их у него отродясь не было, а хотя вру. С 1991 по 2013 был. Это получается сколько? 22 года. Нууу не...

MuCbE

Уже 3 раз повторяется. Сначала после переговоров РФ увела армию в район ДНР/ЛНР и все рагули визжали...

MuCbE

Так там сейчас кладбище ВСУ будут организвовывать, кто в своем уме туда сунется?