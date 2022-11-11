ЛГБТ‑пропаганду в компьютерных играх хотят запретить в России

Административную ответственность за пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх хотят ввести в России, поправку внесут в законопроект ко второму чтению.

«Оборот видео- и компьютерных игр должным образом не регулируется. Дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия. Отсутствует также и запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей и желание сменить пол в данном сегменте развлечений», — сказала «Известиям» инициатор таких поправок, первый зампред комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова.

Госдума намерена принять законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ во втором чтении 27 ноября, а до конца этой недели собирают поправки к нему. Ими предлагается установить наказание за пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх по аналогии с уже принятыми в первом чтении нормами.

В том числе за пропаганду игр в СМИ и интернете в отношении взрослых физлица будут наказаны штрафом до 200 тысяч, должностные лица — до 400 тысяч, а юрлица — до 4 миллионов рублей. Если такая пропаганда велась в отношении детей, штраф составит до 400 тысяч для граждан, до 800 тысяч для должностных лиц и до 5 миллионов рублей — для юрлиц.