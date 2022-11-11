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Президент Сербии признался в ошибочной оценке битвы под Херсоном

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Сербии Александр Вучич сказал в четверг, что ошибся в своих прогнозах по обороне Херсона российскими военными. Он также добавил, что Сербия не будет вводить санкции против России.

Вучич 7 ноября заявил, что возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине, и сравнил ее со Сталинградской битвой.

«Я думал, что россияне будут оказывать большее сопротивление под Херсоном, очевидно, что я ошибся», — сказал сербский лидер журналистам в Париже после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Его выступление транслировал телеканал TV Pink.

«Нам это показывает, что мы должны понимать, что мы сами должны создавать свое будущее, заботиться о нем, в военном смысле мы должны сами о себе заботиться, если хотим сохранить свой военный нейтралитет», — сказал Вучич.

#Военная политика
Уходим из Херсона

Он также отметил, что не страна не будет вводит санкции против России.

«Мы не проводим политику санкций, особенно против тех, кто нас защитил в 2015 году и кто нам помогал в вопросе сохранения территориальной целостности нашей страны. Это наша политика, наш стержень, и от этого мы можем отречься только в том случае, если у нас над головой буквально будет дамоклов меч», — сказал Вучич.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 9 ноября принял решение отвести войска с правого берега Днепра на левобережье после доклада командующего Объединенной группировкой в районе спецоперации Сергея Суровикина.

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Политика #Мир
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