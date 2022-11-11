НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский заявил о переговорах с «другой Россией»

Источник:
Sibnet.ru
453 1

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности переговоров с Россией, «которая действительно готова к миру».

«Я не закрывал дверь. Я говорил, мы будем готовы говорить с Россией, но с другой Россией — той, которая будет по-настоящему готова к миру», — сказал Зеленский в интервью CNN.

Он указал, что самым главным условием является восстановление справедливости, однако подобных заявлений от России не поступало.

Зеленский два дня назад в телеграм-канале перечислил условия для переговоров с Москвой: «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

В октябре Зеленский заявлял, что переговоры с Россией невозможны до тех пор, пока у власти в стране находится президент Владимир Путин, но могут начаться после его ухода. В последнем списке ухода Путина от власти в России среди них не было.

Тема: Военная операция на Украине
Уходим из Херсона: карта боевых действий на Украине
Эрдоган порадовался отводу российских войск из Херсона
Кадыров поддержал отвод войск из Херсона
Посол объяснил, зачем США воюют с Россией руками украинцев
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Сексолог перечислила топ женских эротических фантазий
Уходим из Херсона: карта боевых действий на Украине
Шоу «Звезды в Африке 3» перешло в финальную стадию
Лунное затмение 8 ноября: что принесет новый уровень?
Обсуждение (1)
Картина дня
Зеленский заявил о переговорах с «другой Россией»
Российские войска начали отступление на левый берег Днепра
Набиуллина заявила, что не будет «искать дно» в экономике
Xiaomi полностью уберет рекламу из своих телефонов
О самом главном
Любовь и месть: как понять кошку
Кратко и красиво: как презентовать себя работодателю
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Лунное затмение 8 ноября: что принесет новый уровень?
Директор не оценит: что нельзя носить на работе
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Tanatholog

Боюсь, что это чу...ло не понимает, что оно делает. Пусть теперь на Родине кормится.

MuCbE

Представь. Вторая армия мира в конфликте с США, ЕС и чутка Украиной взяла 4 региона. А первая убежала...

MuCbE

Их у него отродясь не было, а хотя вру. С 1991 по 2013 был. Это получается сколько? 22 года. Нууу не...

nicollaich

Каждый сам за себя. Сказали европейцы после выборов в сша.