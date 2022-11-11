Зеленский заявил о переговорах с «другой Россией»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности переговоров с Россией, «которая действительно готова к миру».
«Я не закрывал дверь. Я говорил, мы будем готовы говорить с Россией, но с другой Россией — той, которая будет по-настоящему готова к миру», — сказал Зеленский в интервью CNN.
Он указал, что самым главным условием является восстановление справедливости, однако подобных заявлений от России не поступало.
Зеленский два дня назад в телеграм-канале перечислил условия для переговоров с Москвой: «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».
В октябре Зеленский заявлял, что переговоры с Россией невозможны до тех пор, пока у власти в стране находится президент Владимир Путин, но могут начаться после его ухода. В последнем списке ухода Путина от власти в России среди них не было.
TanathologБоюсь, что это чу...ло не понимает, что оно делает. Пусть теперь на Родине кормится.
MuCbEПредставь. Вторая армия мира в конфликте с США, ЕС и чутка Украиной взяла 4 региона. А первая убежала...
MuCbEИх у него отродясь не было, а хотя вру. С 1991 по 2013 был. Это получается сколько? 22 года. Нууу не...
nicollaichКаждый сам за себя. Сказали европейцы после выборов в сша.