Зеленский заявил о переговорах с «другой Россией»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности переговоров с Россией, «которая действительно готова к миру».

«Я не закрывал дверь. Я говорил, мы будем готовы говорить с Россией, но с другой Россией — той, которая будет по-настоящему готова к миру», — сказал Зеленский в интервью CNN.

Он указал, что самым главным условием является восстановление справедливости, однако подобных заявлений от России не поступало.

Зеленский два дня назад в телеграм-канале перечислил условия для переговоров с Москвой: «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

В октябре Зеленский заявлял, что переговоры с Россией невозможны до тех пор, пока у власти в стране находится президент Владимир Путин, но могут начаться после его ухода. В последнем списке ухода Путина от власти в России среди них не было.