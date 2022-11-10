Сюжетный трейлер Atomic Heart раскрыл историю игрового мира

Студия Mundfish представила видео, рассказывающее об истории мира игры Atomic Heart.
Согласно ролику, действие игры разворачивается в альтернативном СССР. В 1936 году профессор Дмитрий Сеченов изобрел уникальный электронакопитель. Благодаря нему в стране появились продвинутые роботы.
СССР вступил в эру технологического процветания, роботы стали помогать людям на производстве. Однако в 1955 году роботы вышли из-под контроля, устроив восстание против людей.
Остановить революцию предстоит майору Сергею Нечаеву, который является агентом Сеченова. Он должен выяснить причину глобального сбоя и устранить последствия.
Atomic Heart выйдет 21 февраля 2023 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. В России купить и скачать игру можно будет только в сервисе VK Play.
TanathologБоюсь, что это чу...ло не понимает, что оно делает. Пусть теперь на Родине кормится.
DYNAMO7294А ты что не под Херсоном? Самый ярый запутинец!
MuCbEИх у него отродясь не было, а хотя вру. С 1991 по 2013 был. Это получается сколько? 22 года. Нууу не...
MuCbEПредставь. Вторая армия мира в конфликте с США, ЕС и чутка Украиной взяла 4 региона. А первая убежала...