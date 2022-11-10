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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Сюжетный трейлер Atomic Heart раскрыл историю игрового мира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © mundfish.com

Студия Mundfish представила видео, рассказывающее об истории мира игры Atomic Heart.

Согласно ролику, действие игры разворачивается в альтернативном СССР. В 1936 году профессор Дмитрий Сеченов изобрел уникальный электронакопитель. Благодаря нему в стране появились продвинутые роботы.

СССР вступил в эру технологического процветания, роботы стали помогать людям на производстве. Однако в 1955 году роботы вышли из-под контроля, устроив восстание против людей.

Остановить революцию предстоит майору Сергею Нечаеву, который является агентом Сеченова. Он должен выяснить причину глобального сбоя и устранить последствия.

Atomic Heart выйдет 21 февраля 2023 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. В России купить и скачать игру можно будет только в сервисе VK Play.

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Tanatholog

Боюсь, что это чу...ло не понимает, что оно делает. Пусть теперь на Родине кормится.

DYNAMO7294

А ты что не под Херсоном? Самый ярый запутинец!

MuCbE

Их у него отродясь не было, а хотя вру. С 1991 по 2013 был. Это получается сколько? 22 года. Нууу не...

MuCbE

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