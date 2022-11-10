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Зеленский пропустит саммит G20

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не приедет на саммит G20 на Бали, сообщили организаторы мероприятия.

При этом планируется, что украинский лидер выступит на саммите онлайн. Ранее Зеленский заявлял, что не поедет в Индонезию, если на саммите будет Владимир Путин.

При этом 10 ноября также подтвердилась информация о том, что президент России также пропустит саммит G20. Россию на мероприятии представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Саммит G20 состоится на острове Бали 15–16 ноября. В марте президент США Джо Байден заявил, что Россию следует исключить из G20 за начало военной спецоперации на Украине.

Однако президент Индонезии Джоко Видодо отказался отзывать приглашение, направленное российскому лидеру, поскольку его страна, председательствующая в этом году на саммите, решила сохранить нейтральную позицию.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Tanatholog

Боюсь, что это чу...ло не понимает, что оно делает. Пусть теперь на Родине кормится.

DYNAMO7294

А ты что не под Херсоном? Самый ярый запутинец!

MuCbE

Их у него отродясь не было, а хотя вру. С 1991 по 2013 был. Это получается сколько? 22 года. Нууу не...

MuCbE

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