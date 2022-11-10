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Российские войска начали отступление на левый берег Днепра

Источник:
РИА Новости
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Фото: Ambidekstriy88 / CC BY-SA 4.0

Российские войска на Николаево-Криворожском направлении перебрасываются на подготовленные позиции на левом берегу Днепра, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В ходе традиционного брифинга Конашенков рассказал, что в ближайшее время несколько частей соединятся и займут оборонительные позиции на левобережье Днепра.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 9 ноября принял решение отвести войска с правого берега Днепра на левобережье после доклада командующего Объединенной группировкой в районе спецоперации Сергея Суровикина.

«Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения», — объяснил перегруппировку Шойгу.

На правом берегу Днепра расположен Херсон. Президент Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о включении в состав России новых территорий, в том числе Херсонской области и города Херсона.

Регион был присоединен по итогам референдума, который проводился с 23 по 27 сентября. Херсонская область со столицей в городе Херсон закреплена в Конституции как субъект Российской Федерации.

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