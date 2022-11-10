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Zara и Bershka вернутся в Россию под другими названиями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: rizlinha / Attribution-ShareAlike License

Испанские бренды одежды Zara и Bershka вернутся в Россию под другими названиями.

Ливанская группа компаний Daher Holding, которая стала новым владельцем российского бизнеса Zara и Bershka, намерена переименовать их в Z и Br, пишет Mash со ссылкой на собственные источники.

Марки Zara и Bershka принадлежат испанской группе Inditex, который ранее покинул российский рынок. Чуть позже в Россию вернутся другие бренды компании, в частности, Pull&Bear и Stradivarius.

Испанская компания закрыла все магазины своих брендов в России в марте этого года. В октябре Inditex договорился о продаже бизнеса в России Daher Holding.

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Экономика #Торговля
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