Испанские бренды одежды Zara и Bershka вернутся в Россию под другими названиями.

Ливанская группа компаний Daher Holding, которая стала новым владельцем российского бизнеса Zara и Bershka, намерена переименовать их в Z и Br, пишет Mash со ссылкой на собственные источники.

Марки Zara и Bershka принадлежат испанской группе Inditex, который ранее покинул российский рынок. Чуть позже в Россию вернутся другие бренды компании, в частности, Pull&Bear и Stradivarius.

Испанская компания закрыла все магазины своих брендов в России в марте этого года. В октябре Inditex договорился о продаже бизнеса в России Daher Holding.