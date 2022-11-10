Xiaomi полностью уберет рекламу из своих телефонов после выпуска операционной системы MIUI 14.

Первыми смартфонами, на которых MIUI 14 будет предустановлена по умолчанию, станут Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, пишет MyDrivers. Их премьера ожидается уже в конце текущего месяца.

Кроме полного отказа от рекламы, MIUI 14 получит множество других улучшений. В частности, разработчики обновят фирменные приложения погоды, календаря и часов.

Кроме этого, будет уменьшено количество предустановленных приложений, повысится плавность и стабильность работы фирменной оболочки.