Певец Shaman выпустил новую песню «Вороны мои» и клип к ней. В новой композиции музыкант рассказал о борьбе света и тьмы.
«Вокруг туман, а я один лежу, рыдая. Закрыв глаза, я бросил мир, наверх взлетая», — поет Shaman в композиции «Вороны мои».
По словам певца, новой песней он хотел показать, что внутри каждого человека есть свет и тьма, и они всегда ведут борьбу. Вороны в песне — символ грехов, разочарований и обид.
Поскольку к творчеству Shaman'a до сих пор сохраняется высокий интерес после выхода его патриотических песен, за два часа с момента публикации клип посмотрели почти 100 тысяч пользователей Сети. Обычно видео музыканта собирают несколько миллионов просмотров.
ifhbrjdТы намекаешь, что все идет по плану?
oriomВ составляющих зато у нас все хорошо: потерь нет, атаки отбиты, цели накрыты, вовремя покушали. А вот...
pkv84О,спасибо,что объявился,совсем про тебя забыл.
TanathologБоюсь, что это чу...ло не понимает, что оно делает. Пусть теперь на Родине кормится.