Певец Shaman выпустил новую песню «Вороны мои» и клип к ней. В новой композиции музыкант рассказал о борьбе света и тьмы.

«Вокруг туман, а я один лежу, рыдая. Закрыв глаза, я бросил мир, наверх взлетая», — поет Shaman в композиции «Вороны мои».

По словам певца, новой песней он хотел показать, что внутри каждого человека есть свет и тьма, и они всегда ведут борьбу. Вороны в песне — символ грехов, разочарований и обид.

Поскольку к творчеству Shaman'a до сих пор сохраняется высокий интерес после выхода его патриотических песен, за два часа с момента публикации клип посмотрели почти 100 тысяч пользователей Сети. Обычно видео музыканта собирают несколько миллионов просмотров.