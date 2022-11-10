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Shaman выпустил новую песню «Вороны мои»

Источник:
Sibnet.ru
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Певец Shaman выпустил новую песню «Вороны мои» и клип к ней. В новой композиции музыкант рассказал о борьбе света и тьмы.

«Вокруг туман, а я один лежу, рыдая. Закрыв глаза, я бросил мир, наверх взлетая», — поет Shaman в композиции «Вороны мои».

По словам певца, новой песней он хотел показать, что внутри каждого человека есть свет и тьма, и они всегда ведут борьбу. Вороны в песне — символ грехов, разочарований и обид.

Поскольку к творчеству Shaman'a до сих пор сохраняется высокий интерес после выхода его патриотических песен, за два часа с момента публикации клип посмотрели почти 100 тысяч пользователей Сети. Обычно видео музыканта собирают несколько миллионов просмотров.

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Топ комментариев

ifhbrjd

Ты намекаешь, что все идет по плану?

oriom

В составляющих зато у нас все хорошо: потерь нет, атаки отбиты, цели накрыты, вовремя покушали. А вот...

pkv84

О,спасибо,что объявился,совсем про тебя забыл.

Tanatholog

Боюсь, что это чу...ло не понимает, что оно делает. Пусть теперь на Родине кормится.