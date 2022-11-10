Mazda свернет бизнес в России

Автоконцерн Mazda передаст российской группе «Соллерс» свою долю в СП в заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке. Сделка будет совершена за 1 евро, но предполагает возможность обратного выкупа японской компанией доли в СП в течение следующих трех лет.

«Процедура передачи будет выполнена в кратчайшие сроки после получения одобрения от соответствующих органов власти», — говорится в сообщении японской компании.

В связи с уходом с российского рынка и передачей доли в бизнесе Mazda Motor понесет убыток в размере 82 миллионов долларов.

Сборка автомобилей Mazda во Владивостоке была налажена в 2012 году. На предприятии выпускались кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седан Mazda 6. Поставки комплектующих для выпуска машин в марте 2022 года.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Mazda в России по итогам десяти месяцев текущего года рухнули на 63,7%, до 8494 штук.