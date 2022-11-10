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Как подключить выгодный тариф Ростелеком

Источник:
Sibnet.ru
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Интернет Ростелеком
Фото: © Ростелеком
Ростелеком — магистральный провайдер, предоставляет услугу широкополосного интернета почти на всей территории страны. Но Ростелеком — это не только интернет, и перед подключением стоит изучить тарифы внимательнее.

Человек пользуется мобильной связью, покупает подписки в онлайн-кинотеатрах и имеет домашний интернет, и чаще всего за все эти услуги платит отдельно. Можно посчитать, сколько сейчас денег уходит на оплату мобильной связи всех членов семьи, развлекательный контент и добавить к этому планируемую трату на интернет. 


А затем сравнить полученную цифру со стоимостью пакетных тарифов Ростелекома, в которые включены интернет, ТВ и онлайн-кинотеатр и сим-карты. Например, это линейки тарифных планов «Технологии развлечения».


Выгода будет очевидна. Тем более, что сейчас многие пакетные тарифы предлагаются с долгосрочными скидками. И это при том, что перейти на мобильную связь Ростелеком можно со своим номером.


Если не нужны сим-карты, а в преимуществах ТВ и онлайн-кинотеатра есть сомнения, для начала можно подключить тариф линейки «Технологии доступа».  В таких тарифах в подарок на полгода предоставляется доступ в видеосервису Wink. 


А в дальнейшем можно можно самостоятельно подключать пакеты каналов и подписки с коллекциями фильмов и сериалов. Всего в Wink 400 ТВ-каналов, 80 тысяч отечественных и зарубежных фильмов и сериалов в Full HD и 4K, образовательный контент, видеоблоги, аудиокниги, караоке.


Все тарифы со скидками и акции Ростелекома собраны на специальном сервисе портала. Важно при изучении тарифов выбрать свой регион, так как в разных населенных пунктах акции и цены отличаются.
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Топ комментариев

ifhbrjd

Ты намекаешь, что все идет по плану?

oriom

В составляющих зато у нас все хорошо: потерь нет, атаки отбиты, цели накрыты, вовремя покушали. А вот...

pkv84

О,спасибо,что объявился,совсем про тебя забыл.

Tanatholog

Боюсь, что это чу...ло не понимает, что оно делает. Пусть теперь на Родине кормится.