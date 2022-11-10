Ростелеком — магистральный провайдер, предоставляет услугу широкополосного интернета почти на всей территории страны. Но Ростелеком — это не только интернет, и перед подключением стоит изучить тарифы внимательнее.

Человек пользуется мобильной связью, покупает подписки в онлайн-кинотеатрах и имеет домашний интернет, и чаще всего за все эти услуги платит отдельно. Можно посчитать, сколько сейчас денег уходит на оплату мобильной связи всех членов семьи, развлекательный контент и добавить к этому планируемую трату на интернет.

А затем сравнить полученную цифру со стоимостью пакетных тарифов Ростелекома, в которые включены интернет, ТВ и онлайн-кинотеатр и сим-карты. Например, это линейки тарифных планов «Технологии развлечения».

Выгода будет очевидна. Тем более, что сейчас многие пакетные тарифы предлагаются с долгосрочными скидками. И это при том, что перейти на мобильную связь Ростелеком можно со своим номером.

Если не нужны сим-карты, а в преимуществах ТВ и онлайн-кинотеатра есть сомнения, для начала можно подключить тариф линейки «Технологии доступа». В таких тарифах в подарок на полгода предоставляется доступ в видеосервису Wink.

А в дальнейшем можно можно самостоятельно подключать пакеты каналов и подписки с коллекциями фильмов и сериалов. Всего в Wink 400 ТВ-каналов, 80 тысяч отечественных и зарубежных фильмов и сериалов в Full HD и 4K, образовательный контент, видеоблоги, аудиокниги, караоке.

Все тарифы со скидками и акции Ростелекома собраны на специальном сервисе портала. Важно при изучении тарифов выбрать свой регион, так как в разных населенных пунктах акции и цены отличаются.