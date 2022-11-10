Набиуллина заявила, что не будет «искать дно» в экономике

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина не стала отвечать на вопрос, прошла ли российская экономика дно или ее ожидает продолжительный спад.

«Я так не люблю искать дно»,— цитирует Набиуллину «Коммерсантъ».

Глава Центробанка допустила риск «жесткого варианта развития событий» в мировой экономике. По ее мнению, пока рано говорить о близости кризиса к завершению.

Набиуллина два дня назад указывала, что за последние месяцы баланс рисков в мировой экономике сместился в сторону «если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий».

По сценарию ЦБ, в мире продолжится рост инфляции, и с этим не удастся справиться путем повышения ставок. Из-за этого упадет стоимость активов. В свете геополитической напряженности сохранится риск усиления санкций против России. Все это может привести к кризису, аналогичному 2008–2009 годам.