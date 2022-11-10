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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Италия прекратила поставки оружия Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Италия приостанавливает поставки вооружений для Украины, сообщил министр обороны этой страны Гуидо Крозетто.

«Я не исключаю, что в будущем будет новое распоряжение в рамках НАТО и Евросоюза о дальнейшей военной помощи Украине, но пока мы завершаем поставки вооружения, обещанные предыдущим правительством», — сказал он в интервью газете Messaggero.

Крозетто напомнил, что военную помощь оказывают в рамках резолюции, одобренной большинством в парламенте. По его словам, документ позволяет принимать решения о военных поставках до 31 декабря.

Глава Минобороны Италии также назвал переговоры единственным верным решением для урегулирования конфликта. «Я говорил о необходимости диалога между сторонами с самого начала конфликта. Нужно остановить боевые действия, сесть за стол переговоров и добиться мира», — подчеркнул он.

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Оборона #Оружие #Мир
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Топ комментариев

ifhbrjd

Ты намекаешь, что все идет по плану?

oriom

В составляющих зато у нас все хорошо: потерь нет, атаки отбиты, цели накрыты, вовремя покушали. А вот...

pkv84

О,спасибо,что объявился,совсем про тебя забыл.

Tanatholog

Боюсь, что это чу...ло не понимает, что оно делает. Пусть теперь на Родине кормится.