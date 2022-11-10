Футболист с российским паспортом сыграет за Камерун на ЧМ

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, включен в заявку сборной Камеруна на чемпионат мира по футболу в Катаре, сообщила команда.

Ондуа — сын сотрудника посольства Камеруна, жил в России с девяти лет, тренировался в академии «Локомотива» и играл за «Анжи». Ранее Ондуа не раз заявлял, что хотел бы играть за сборную России, но в марте сделал выбор в пользу команды Камеруна.

«Скажу коротко: я счастлив! Очень счастлив! И прыгаю по дому, как ребенок. Рядом со мной мама и сестра. После того как объявили заявку, мы все плакали!» — написал Ондуа в телеграм.

В сборной Камеруна хавбек дебютировал в марте 2022 года и сыграл за команду четыре игры.

Камерунцы в Катаре сыграют в одной группе с командами Швейцарии (24 ноября), Сербии (28 ноября) и Бразилии (2 декабря).