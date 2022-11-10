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Футболист с российским паспортом сыграет за Камерун на ЧМ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/ondua29

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, включен в заявку сборной Камеруна на чемпионат мира по футболу в Катаре, сообщила команда.

Ондуа — сын сотрудника посольства Камеруна, жил в России с девяти лет, тренировался в академии «Локомотива» и играл за «Анжи». Ранее Ондуа не раз заявлял, что хотел бы играть за сборную России, но в марте сделал выбор в пользу команды Камеруна.

«Скажу коротко: я счастлив! Очень счастлив! И прыгаю по дому, как ребенок. Рядом со мной мама и сестра. После того как объявили заявку, мы все плакали!» — написал Ондуа в телеграм.

В сборной Камеруна хавбек дебютировал в марте 2022 года и сыграл за команду четыре игры.

Камерунцы в Катаре сыграют в одной группе с командами Швейцарии (24 ноября), Сербии (28 ноября) и Бразилии (2 декабря).

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ifhbrjd

Ты намекаешь, что все идет по плану?

oriom

В составляющих зато у нас все хорошо: потерь нет, атаки отбиты, цели накрыты, вовремя покушали. А вот...

pkv84

О,спасибо,что объявился,совсем про тебя забыл.

Tanatholog

Боюсь, что это чу...ло не понимает, что оно делает. Пусть теперь на Родине кормится.