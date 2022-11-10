Хирурги достали неразорвавшийся снаряд и спасли военного

Бригада хирургов из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны России имени П.В. Мандрыка извлекла неразорвавшийся снаряд из тела российского военнослужащего, и спасла его.
Боеприпас застрял между аортой и нижней полой веной в непосредственной близости от сердца младшего сержанта Николая Пасенкова. Военные хирурги надели бронежилеты для проведения этой операции.
«Хирург решился меня оперировать, я был против. Не хотел врачей подставлять, не дай Бог рванет», — рассказал Пасенков.
После того, как инородный объект был извлечен, пациента доставили в Москву. Он находится на реабилитации в Центральном военном госпитале.
«Очень смелый человек. Вот настоящий герой! Дают людям второй шанс», — заявил спасенный боец.
Подвиг Кима не остался без внимания генерал-майора медицинской службы Павла Крайнюкова, который высоко оценил мужество и выдающийся профессионализм хирурга.
ifhbrjdТы намекаешь, что все идет по плану?
oriomВ составляющих зато у нас все хорошо: потерь нет, атаки отбиты, цели накрыты, вовремя покушали. А вот...
pkv84О,спасибо,что объявился,совсем про тебя забыл.
TanathologБоюсь, что это чу...ло не понимает, что оно делает. Пусть теперь на Родине кормится.