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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Хирурги достали неразорвавшийся снаряд и спасли военного

Источник:
Sibnet.ru
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Бригада хирургов из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны России имени П.В. Мандрыка извлекла неразорвавшийся снаряд из тела российского военнослужащего, и спасла его.

Боеприпас застрял между аортой и нижней полой веной в непосредственной близости от сердца младшего сержанта Николая Пасенкова. Военные хирурги надели бронежилеты для проведения этой операции.

«Хирург решился меня оперировать, я был против. Не хотел врачей подставлять, не дай Бог рванет», — рассказал Пасенков.

После того, как инородный объект был извлечен, пациента доставили в Москву. Он находится на реабилитации в Центральном военном госпитале.

«Очень смелый человек. Вот настоящий герой! Дают людям второй шанс», — заявил спасенный боец.

Подвиг Кима не остался без внимания генерал-майора медицинской службы Павла Крайнюкова, который высоко оценил мужество и выдающийся профессионализм хирурга.

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Оборона #Армия #Здоровье
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Топ комментариев

ifhbrjd

Ты намекаешь, что все идет по плану?

oriom

В составляющих зато у нас все хорошо: потерь нет, атаки отбиты, цели накрыты, вовремя покушали. А вот...

pkv84

О,спасибо,что объявился,совсем про тебя забыл.

Tanatholog

Боюсь, что это чу...ло не понимает, что оно делает. Пусть теперь на Родине кормится.