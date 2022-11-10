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Разработка ученых Алтая восстановит здоровье шахтеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: http://www.ukzarechnaya.ru/press-center/photogallery / FAL

Ученые Алтайского государственного университета разработали функциональные продукты для выведения тяжелых металлов из организма шахтеров и металлургов.

Ученые уже получили промышленные образцы продуктов, предназначенных для восстановления нормального функционирования организма людей, живущих и работающих в условиях повышенных нагрузок, высокой загрязненности окружающей среды, нестабильного суточного ритма.

Ученые рассчитывают заинтересовать продукцией «Газпром», «Роснефть», «Росатом», РЖД, металлургов и шахтеров. 

Продукты представляют собой комбинацию экстрактов растений, важных витаминов и пробиотиков, помещенных в капсулы и упакованных в пластиковые банки. Основой является биологически активное растительное сырье, произрастающее в Сибири – экстракты одуванчика, мелиссы, пустырника, шлемника, левзеи, аралии и других трав.

Применять такие препараты в качестве вспомогательного средства при реабилитации и восстановлении пациентов планируется в алтайских санаториях. Группы витаминов и их дозировка подбирались с целью получения наибольшей вариативности в применении самих продуктов.

«Экстракты растений были получены на основе низкотемпературной экстракции, что позволило сохранить естественную биологическую активность и стабильность извлеченных веществ на долгий период», – цитирует ТАСС пресс-службу вуза.

Работы проходят по программе «Приоритет 2030», по которой вуз в прошлом году получил на проект 100 миллионов рублей.

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Жизнь #Наука #Алтайский край
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