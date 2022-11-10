Эрдоган порадовался отводу российских войск из Херсона

Турецкий президент Рейжеп Тайип Эрдоган назвал отвод войск России из Херсона «положительным решением». По его словам, Турция продолжит работу в качестве посредника между Киевом и Москвой.

«Наша работа по посредничеству продолжается непрерывно. Когда эта работа закончится? Говорить об этом неразумно», — цитирует Эрдогана Haber-7.

Турецкий лидер также напомнил о переговорах с президентом России Владимиром Путиным по поводу «зерновой сделки» и указал, что стороны сделали все необходимое для ее возобновления.

Минобороны России 9 ноября объявило об отводе войск из Херсона для занятия обороны по левому берегу Днепра. Командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации генерал Сергей Суровикин назвал данное решение «непростым».