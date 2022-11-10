НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Драма «По-мужски» с Антоном Лапенко вышла в прокат

Источник:
Sibnet.ru
195 0

Антон Лапенко предстанет перед зрителями в непривычно-серьезной роли в фильме «По-мужски».

Актер и видеоблогер, известный юмористическими скетчами «Внутри Лапенко», выступит в драматической роли.

Лапенко сыграет 35-летнего мужчину по имени Глеб. По сюжету, он — образец успешного мужчины: красавица-жена, собственный бизнес, новый загородный дом-мечта. Но после того, как герой не находит в себе смелости разобраться по-мужски с пьяным соседом, ударившим жену, его идеальная жизнь круто меняется.

Кроме Антона Лапенко в фильме снялись Екатерина Щербакова, Владимир Гориславец, Сергей Васин, Полина Синильникова, Лёля Хохлова, Евгения Синицкая.

Фильм «По-мужски» претендует занять в прокате неплохие позиции. По предварительным продажам билетов, драма может собрать за уикенд больше 18 миллионов рублей.

Еще по теме
Сериал «Престиж» про изнанку мира роскоши снимут для СТС
Выбраны лучшие российские сериалы 2022 года
Украина получила «Оскар» от Шона Пенна
Европейская киноакадемия объявила номинантов года
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Сексолог перечислила топ женских эротических фантазий
Шоу «Звезды в Африке 3» перешло в финальную стадию
Разработчики Atomic Heart показали сражение с боссом
Лунное затмение 8 ноября: что принесет новый уровень?
Обсуждение (0)
Картина дня
Эрдоган порадовался отводу российских войск из Херсона
Байден высказался об участии в выборах 2024 года
Американцы узнали об отказе Путина от визита на G20
Кадыров поддержал отвод войск из Херсона
Топ комментариев

ifhbrjd

Ты намекаешь, что все идет по плану?

oriom

В составляющих зато у нас все хорошо: потерь нет, атаки отбиты, цели накрыты, вовремя покушали. А вот...

pkv84

О,спасибо,что объявился,совсем про тебя забыл.

scrubs2009

Если войска не отвести и взорвут дамбу то там снесет всех, это риск, отступать потом уже поздно будет...