Драма «По-мужски» с Антоном Лапенко вышла в прокат

Антон Лапенко предстанет перед зрителями в непривычно-серьезной роли в фильме «По-мужски».

Актер и видеоблогер, известный юмористическими скетчами «Внутри Лапенко», выступит в драматической роли.

Лапенко сыграет 35-летнего мужчину по имени Глеб. По сюжету, он — образец успешного мужчины: красавица-жена, собственный бизнес, новый загородный дом-мечта. Но после того, как герой не находит в себе смелости разобраться по-мужски с пьяным соседом, ударившим жену, его идеальная жизнь круто меняется.

Кроме Антона Лапенко в фильме снялись Екатерина Щербакова, Владимир Гориславец, Сергей Васин, Полина Синильникова, Лёля Хохлова, Евгения Синицкая.

Фильм «По-мужски» претендует занять в прокате неплохие позиции. По предварительным продажам билетов, драма может собрать за уикенд больше 18 миллионов рублей.