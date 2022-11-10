Отечественные производители попросили поднять пошлины на ввоз техники

Российские производители попросили Минцифры и Минэкономики поднять пошлины на импортную электронику в рамках поддержки отечественных компаний.

Минэкономики совместно с Минпромторгом, Федеральной таможенной службой, Минцифры, ГК «Аквариус» и Курским электроаппаратным заводом обсудили введение и повышение ввозных пошлин на «отдельные виды радиоэлектронной продукции», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на протокол заседания.

Помимо повышения, производители предложили ввести пошлины на новые товары, ранее ей не облагаемые, например, компьютеры, сервера и системы хранения данных (СХД).

«Одно из совещаний по вопросу прошло в середине октября. Несколько крупных предприятий выступили не только за увеличение ввозных пошлин, но и за запрет параллельного импорта электроники, аналоги которой собираются в России», — сообщил «Коммерсанту» представитель производителя электроники.

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Собеседник рассказал, что Минцифры поддержало идею, однако Минэкономики отнеслось скептически. Некоторые чиновники высказали мнение, что повышение пошлин повлияет на слишком больше количество потребителей внутри страны.

Предприятия, выступившие с инициативой, уже освоили выпуск электроники. Например, «Аквариус» производит настольные компьютеры, ноутбуки и планшеты, серверы и СХД.