Томские ученые создадут станцию для мощного синхротрона

Томский политехнический университет разработает для Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) станцию «Микрофокус», она позволит исследовать микрообъекты размером до 200 нанометров, сообщает пресс-служба ТПУ.

Работы по созданию установки планируется завершить летом 2024 года, чтобы к концу 2024 года завершить монтажные и пуско-наладочные работы в экспериментальном зале СКИФ. Общий вес будущей установки — более 70 тонн, ее стоимость оценивается в более чем в 1 миллиарда рублей.

«На станции мощный рентгеновский пучок синхротронного источника будет собран в крошечное фокусное пятно размером до 200 нанометров и возможностью уменьшения еще в четыре раза в будущем, что позволит получить рекордно высокую плотность излучения в точке размещения исследуемого образца. В мировой практике таких установок нет», — сказал директор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Алексей Гоголев.

С ее помощью можно будет проводить трехмерные исследования на микро и нано уровне в динамике и в условиях больших давлений до 300 ГПа. Это значит, что у ученых появится возможность не просто проводить рутинные исследования по запросу индустрии, но и заглянуть в будущее, в динамике исследовать фазовые и химические превращения, а не наблюдать только их результат.

Синхротрон— один из типов циклических ускорителей с кольцевой вакуумной камерой, в которой частицы ускоряются практически до скорости света, а стоящие на их пути мощные электромагниты задают траекторию движения. В результате возникает синхротронное излучение — мощнейший рентген, который позволяет изучать структуру любого вещества вплоть до атомов.