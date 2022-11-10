НАВЕРХ
Отношения
Карьера
Любовь
Психо
Праздник
Оракул

Астролог связала ситуацию в Херсоне с коридором затмений

Источник:
Sibnet.ru
306 1
Сергей Шойгу заслушал доклад командующего Объединенной группировки российских войск генерала армии Сергея Суровикина
Фото: © телеграм-канал Минобороны России

Астролог Василиса Володина объяснила, как коридор затмений повлиял на решение оставить Херсон.

«Если бы сегодняшнее "трудное решение" командования ВС РФ не приходилось именно на коридор затмений, его можно было описать только словом "непростое". Но именно близость к затмениям делает его знаковым, очень важным, возможно, переломным», — написала астролог в телеграм-канале.

Василиса Володина и раньше писала, что во время коридора затмений должно произойти политическое событие, которое повлияет на ход военной спецоперации в будущем. Она отмечает, что именно ситуация с Херсоном — знаковая событийная развилка.

«Один из важных выборов сделан. Это сознательно выбранный кем-то путь до весны 2023. А там ещё одна развилка», — считает Володина.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующему Объединенной группировкой войск Сергею Суровикину перебросить войска на Херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.

Еще по теме
Лунное затмение 8 ноября: что принесет новый уровень?
Ясновидящая назвала дату окончания конфликта России и Украины
Нумеролог назвала самый тяжелый год
Астролог увидела новую Россию в 2023 году
смотреть все
Отношения #Оракул
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Как выбрать презерватив
Новости Сибири
Самое популярное
Сексолог перечислила топ женских эротических фантазий
Шоу «Звезды в Африке 3» перешло в финальную стадию
Разработчики Atomic Heart показали сражение с боссом
Лунное затмение 8 ноября: что принесет новый уровень?
Обсуждение (1)
Картина дня
Эрдоган порадовался отводу российских войск из Херсона
Байден высказался об участии в выборах 2024 года
Американцы узнали об отказе Путина от визита на G20
Кадыров поддержал отвод войск из Херсона
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
75
Шойгу дал приказ отступить из Херсона
51
Путин напугал Макрона словами о Хиросиме и Нагасаки
48
Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов
31
США предложили забрать у России остров Врангеля
31
Зеленский выдвинул России условия для переговоров