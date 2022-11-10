Астролог связала ситуацию в Херсоне с коридором затмений

Астролог Василиса Володина объяснила, как коридор затмений повлиял на решение оставить Херсон.

«Если бы сегодняшнее "трудное решение" командования ВС РФ не приходилось именно на коридор затмений, его можно было описать только словом "непростое". Но именно близость к затмениям делает его знаковым, очень важным, возможно, переломным», — написала астролог в телеграм-канале.

Василиса Володина и раньше писала, что во время коридора затмений должно произойти политическое событие, которое повлияет на ход военной спецоперации в будущем. Она отмечает, что именно ситуация с Херсоном — знаковая событийная развилка.

«Один из важных выборов сделан. Это сознательно выбранный кем-то путь до весны 2023. А там ещё одна развилка», — считает Володина.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующему Объединенной группировкой войск Сергею Суровикину перебросить войска на Херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.