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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Автовладельцы решили, что российский автопром стал лучше

Источник:
Sibnet.ru
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Две трети российских автолюбителей считают, что отечественная автомобильная промышленность стала выпускать более качественные авто, сообщается в аналитике «Открытие Авто».

В ходе опроса 61% согласились, что в последние годы российская автомобильная промышленность стала выпускать более качественные автомобили, тогда как 29% не заметили изменений, а 10% заявили об ухудшении качества.

Позитивные изменения в российском автопроме чаще отмечали автовладельцы старшего поколения и мужская аудитория автовладельцев. Среди регионов об улучшениях в автоотрасли чаще заявляли в Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах.

Почти половина (48%) владельцев иномарок готовы поменять иностранную машину на российский автомобиль, если в стране будут собирать достойные машины, 29% — если улучшится качество сборки, 17% — если появятся интересные модели по дизайну, 13% — если машины станут безопаснее. Не готова приобрести российские авто пятая часть российских автовладельцев (21%), причем чаще женщины, чем мужчины.

Те, кто уже купил отечественную машину, обычно руководствовались возможностью дешевого ремонта (52%) и приемлемой ценой (49%). 26% считают, что именно российские автомобили лучше всего подходят для местных дорог. 22% полагают, что по качеству они не уступают иномаркам. 18% отмечают, что выбора на рынке почти нет в принципе.

Программа льготного автокредитования стала стимулом к покупке российских ТС только для 12% опрошенных. И лишь 11% считают, что нужно поддержать отечественный автопром, купив российский автомобиль.

Тема: Русские машины
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