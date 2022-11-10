Стремоусова посмертно наградили орденом Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов награжден орденом Мужества посмертно.

Замглавы Херсона награжден за «мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Стремоусов погиб в ДТП в среду, 9 ноября, в 60 километров от Херсона. По данным РИА Новости, водитель чиновника не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с фурой на развязке.

Стремоусову было 46 лет. После начала военной спецоперации он стал председателем Комитета спасения за мир и порядок, который был учрежден в марте 2022 года. Затем стал замглавы администрации региона.

Он прославился яркими высказываниями, например, назвал Херсонскую область — «промежностью» между Западом и Россией. Также он решил, что «уже скоро по всей планете Земля пройдут народные референдумы воссоединения с Россией».