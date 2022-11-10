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Новосибирск остался без катка в форме фаллоса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой

Мэрия Новосибирска опросила горожан и решила не заливать в этом году каток в форме фаллоса у Оперного театра, сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

Знаменитым каток в центре Новосибирска стал в 2019-2020 году. Сверху каток у Оперного театра был похож на член. В 2021 году каток также открыли для горожан, его форма также не изменилась.

«Такое время, не всем хочется смеяться. Не хочется, чтобы продолжали комментировать наш каток по всей стране. Когда мы сделали каток, мы вообще про форму не думали. Да, сквер имеет такую форму, кому-то что-то показалось», — цитирует НГС Терешкову.

Она отметила, что в сквере у Оперного не будет катка. Но его зальют на набережной. Там обещали самый длинный каток в России. При этом протяженность набережной достигает 1,3 километра.

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Жизнь #Город #Новосибирск
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