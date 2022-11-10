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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров поддержал отвод войск из Херсона

Источник:
Sibnet.ru
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Решение об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра спасло тысячу солдат, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он поддержал решение командующего объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина.

«Взвесив все за и против, генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что Херсон — «очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла». Поэтому в данной ситуации «генерал поступил мудро и дальновидно» — вывез мирное население и отдал приказ о перегруппировке.

«Не надо говорить о "сдаче" Херсона. "Сдают" вместе с бойцами. А Суровикин и солдат бережет, и занимает более выгодную стратегическую позицию — удобную, безопасную», — подчеркнул Кадыров. Он отметил, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Конфликты #Мир
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