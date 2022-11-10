Кадыров поддержал отвод войск из Херсона

Решение об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра спасло тысячу солдат, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он поддержал решение командующего объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина.

«Взвесив все за и против, генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что Херсон — «очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла». Поэтому в данной ситуации «генерал поступил мудро и дальновидно» — вывез мирное население и отдал приказ о перегруппировке.

«Не надо говорить о "сдаче" Херсона. "Сдают" вместе с бойцами. А Суровикин и солдат бережет, и занимает более выгодную стратегическую позицию — удобную, безопасную», — подчеркнул Кадыров. Он отметил, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики.