Американцы узнали об отказе Путина от визита на G20

Президент России Владимир Путин не поедет на G20 на индонезийском Бали на следующей неделе, так как Кремль стремится защитить президента от потенциальной напряженности на высоком уровне из-за ситуации на Украине, сообщают источники американского издания Bloomberg.

Россия направит министра иностранных дел Сергея Лаврова вместо Путина, сказал один из источников Bloomberg.

Так, Путин якобы не едет, чтобы избежать потенциальной конфронтации с другими мировыми лидерами, в том числе с президентом США Джо Байденом. Кремль также рисковал тем, что европейские лидеры будут сторониться Путина на саммите 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.

G20 — неформальная организация, в которую входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Евросоюз, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония.