НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Американцы узнали об отказе Путина от визита на G20

Источник:
Sibnet.ru
1581 5
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин не поедет на G20 на индонезийском Бали на следующей неделе, так как Кремль стремится защитить президента от потенциальной напряженности на высоком уровне из-за ситуации на Украине, сообщают источники американского издания Bloomberg.

Россия направит министра иностранных дел Сергея Лаврова вместо Путина, сказал один из источников Bloomberg.

Так, Путин якобы не едет, чтобы избежать потенциальной конфронтации с другими мировыми лидерами, в том числе с президентом США Джо Байденом. Кремль также рисковал тем, что европейские лидеры будут сторониться Путина на саммите 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.

G20 — неформальная организация, в которую входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Евросоюз, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония.

Еще по теме
Кадыров поддержал отвод войск из Херсона
Байден высказался об участии в выборах 2024 года
Политический переворот: чем завершились выборы в США?
Пентагон «разрешил» Украине вернуть Крым военным путем
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Сексолог перечислила топ женских эротических фантазий
Ясновидящая назвала дату окончания конфликта России и Украины
Шоу «Звезды в Африке 3» перешло в финальную стадию
Разработчики Atomic Heart показали сражение с боссом
Обсуждение (5)
О самом главном
Любовь и месть: как понять кошку
Кратко и красиво: как презентовать себя работодателю
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Лунное затмение 8 ноября: что принесет новый уровень?
Директор не оценит: что нельзя носить на работе
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

ifhbrjd

Ты намекаешь, что все идет по плану?

oriom

В составляющих зато у нас все хорошо: потерь нет, атаки отбиты, цели накрыты, вовремя покушали. А вот...

pkv84

О,спасибо,что объявился,совсем про тебя забыл.

pkv84

Смотри ка как заверещали откровенные враги России в новости,аж дым из ушей повалил,Partizan1996 вообще...