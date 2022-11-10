Байден высказался об участии в выборах 2024 года

Президент США Джо Байден заявил в среду о планах бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году, но предупредил, что окончательное решение примет только в начале следующего года.

«Я намерен баллотироваться вновь, но я с большим почтением отношусь к судьбе. И это, в конечном счете, семейное решение. Я думаю, что все хотят, чтобы я участвовал в выборах, но мы еще будем обсуждать это», — сказал Байден, общаясь с журналистами в Белом доме.

Президент сообщил, что намерение переизбираться у него созрело еще до выборов в Конгресс США. По его словам, он не увязывал свое участие в президентских выборах 2024 года с их итогами.

Глава Белого дома добавил, что обсуждение данной темы может состояться во время отпуска, который он вместе с супругой планирует взять между Днем благодарения и Рождеством.

Джо Байден выиграл выборы у Дональда Трампа в 2020 году. С 2009-го по 2017-й он вице-президентом при президенте Бараке Обаме. В 2024 году Байдену будет 82 года.