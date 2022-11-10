НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден высказался об участии в выборах 2024 года

Источник:
Sibnet.ru
701 2
Фото: © The White House

Президент США Джо Байден заявил в среду о планах бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году, но предупредил, что окончательное решение примет только в начале следующего года.

«Я намерен баллотироваться вновь, но я с большим почтением отношусь к судьбе. И это, в конечном счете, семейное решение. Я думаю, что все хотят, чтобы я участвовал в выборах, но мы еще будем обсуждать это», — сказал Байден, общаясь с журналистами в Белом доме.

Президент сообщил, что намерение переизбираться у него созрело еще до выборов в Конгресс США. По его словам, он не увязывал свое участие в президентских выборах 2024 года с их итогами.

Глава Белого дома добавил, что обсуждение данной темы может состояться во время отпуска, который он вместе с супругой планирует взять между Днем благодарения и Рождеством.

Джо Байден выиграл выборы у Дональда Трампа в 2020 году. С 2009-го по 2017-й он вице-президентом при президенте Бараке Обаме. В 2024 году Байдену будет 82 года.

Еще по теме
Кадыров поддержал отвод войск из Херсона
Американцы узнали об отказе Путина от визита на G20
Политический переворот: чем завершились выборы в США?
Пентагон «разрешил» Украине вернуть Крым военным путем
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Сексолог перечислила топ женских эротических фантазий
Ясновидящая назвала дату окончания конфликта России и Украины
Шоу «Звезды в Африке 3» перешло в финальную стадию
Разработчики Atomic Heart показали сражение с боссом
Обсуждение (2)
Картина дня
Байден высказался об участии в выборах 2024 года
Американцы узнали об отказе Путина от визита на G20
Кадыров поддержал отвод войск из Херсона
Путин перекрестил пациентку во время операции на мозге. ВИДЕО
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
74
Шойгу дал приказ отступить из Херсона
42
Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов
30
Путин заморозил советские долги перед гражданами
29
Киев начал подготовку к эвакуации трех миллионов человек
28
Экономисты назвали причину провала санкций против России