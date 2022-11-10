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Киркоров оказался в центре скандала из-за драки букетом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Певец Филипп Киркоров наделал шума во время гастролей в Казахстане, сначала он вышел на сцену в неприличном костюме, а затем спустился в зрительный зал и ударил кого-то букетом цветов.

В соцсетях распространили видео, как Киркоров спускается со сцены с букетом роз, бьет кого-то в первом ряду букетом, возвращается, а потрепанный букет кладет на сцену. Ситуацию прояснила его пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская. Оказывается, прилетело охраннику.

«Он заступился за поклонников, так как их не пустили к сцене. Резковато поступили с поклонниками, пришлось спуститься», — цитирует Успенскую Starhit.

Также во время выступления в Алмате Киркоров вышел на сцену в полупрозрачных колготках, смутив поклонников. Как объяснил сам певец, в костюме должны были присутствовать шорты, но над ним пошутила команда.

«Моя команда — настоящие хулиганы. При моем богатом опыте даже я был шоке, когда меня практически раздели на песне в «В саду Эдемовом». Именно в этот момент я должен выходить в зрительный зал! Вот и выпустили меня, грешника, к поклонникам… На этот раз разыграли карту «Голый король», оставив меня без шортов ровно перед тем, как мне идти в зал», — приводит слова Киркорова издание.

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