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Аукцион ников Telegram стал доступен всем пользователям

Источник:
Sibnet.ru
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Telegram на смартфоне
Фото: © Lana Codes / Unsplash License

Платформа Fragment добавила возможность продавать и покупать пользовательские неколлекционные никнеймы Telegram.

Чтобы разблокировать возможность продажи, нужно авторизоваться на платформе с использованием Telegram-аккаунта и привязать TON-кошелек. В настройках пользователя кликнуть «My usernames», в разделе «Non-Collectable Usernames» содержатся все персональные ники и юзернеймы групп, привязанные к учетной записи. Их можно выставить на продажу.

«Если аукцион закончится без других участников, вы станете владельцем нового предмета коллекционирования, и ваш кошелек TON получит обратно стартовую ставку за вычетом 5% комиссии платформы и фиксированной комиссии за конвертацию. Если кто-нибудь превзойдет вас, вы немедленно получите свою стартовую ставку обратно», — сообщается в справке Fragment.

Все платежи на платформе автоматизированы, минимальная ставка 10 TON (около 850 рублей). Отмечается, что на аукционе запрещено продавать заблокированные юзернеймы.

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Топ комментариев

oriom

В составляющих зато у нас все хорошо: потерь нет, атаки отбиты, цели накрыты, вовремя покушали. А вот...

ifhbrjd

Ты намекаешь, что все идет по плану?

pepelmetal

Если правильно наладить канал, то грустить будет уже асашай

pepelmetal

Нужно Мексике начать давать очень много оружия, и внушить им что асашай их лютый враг классно будет)