Аукцион ников Telegram стал доступен всем пользователям

Платформа Fragment добавила возможность продавать и покупать пользовательские неколлекционные никнеймы Telegram.

Чтобы разблокировать возможность продажи, нужно авторизоваться на платформе с использованием Telegram-аккаунта и привязать TON-кошелек. В настройках пользователя кликнуть «My usernames», в разделе «Non-Collectable Usernames» содержатся все персональные ники и юзернеймы групп, привязанные к учетной записи. Их можно выставить на продажу.

«Если аукцион закончится без других участников, вы станете владельцем нового предмета коллекционирования, и ваш кошелек TON получит обратно стартовую ставку за вычетом 5% комиссии платформы и фиксированной комиссии за конвертацию. Если кто-нибудь превзойдет вас, вы немедленно получите свою стартовую ставку обратно», — сообщается в справке Fragment.

Все платежи на платформе автоматизированы, минимальная ставка 10 TON (около 850 рублей). Отмечается, что на аукционе запрещено продавать заблокированные юзернеймы.