Шойгу дал приказ отступить из Херсона

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующему Объединенной группировкой войск Сергею Суровикину перебросить войска на Херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.

«Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», — сказал глава военного ведомства на командном пункте объединенной группировки войск.

Шойгу уточнил, что жизнь и здоровье военнослужащих всегда были приоритетом для Москвы. Суровикин назвал это решение «непростым», однако подчеркнул, что оно сохранит жизни российских бойцов и боеспособность группировки войск.

Ожидается, что маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр.