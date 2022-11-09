НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Пентагон «разрешил» Украине вернуть Крым военным путем

Источник:
ТАСС
724 9
Фото: © U.S. Department of Defense

США не станут заставлять Украину вступить в переговоры с Россией, если Киев этого не хочет, заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол. Он также подчеркнул, что Украина должна самостоятельно решить, станет ли она возвращать Крым военным путем.

«Украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год», — сказал замминистра обороны США на онлайн-встрече с вашингтонской группой военных обозревателей.

Чиновник подчеркнул, что позиция США заключается в том, чтобы обеспечить Киеву возможность действовать с позиции силы, когда они будут готовы к переговорам. По его словам, статус Крыма может обсуждаться только между Россией и Украиной.

При этом Кол уточнил, что наступающие холода осложнят проведение «крупномасштабных наступательных операций», поэтому интенсивность боевых действий на Украине может снизиться.

Еще по теме
Политический переворот: чем завершились выборы в США?
Евросоюз предложил Украине помощь в кредит
Посол объяснил, зачем США воюют с Россией руками украинцев
Украина получила «Оскар» от Шона Пенна
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Сексолог перечислила топ женских эротических фантазий
Ясновидящая назвала дату окончания конфликта России и Украины
Шоу «Звезды в Африке 3» перешло в финальную стадию
ФСБ раскрыла количество уехавших из России
Обсуждение (9)
О самом главном
Любовь и месть: как понять кошку
Кратко и красиво: как презентовать себя работодателю
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Лунное затмение 8 ноября: что принесет новый уровень?
Директор не оценит: что нельзя носить на работе
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

MuCbE

Ну без проблем. Возвращаем территории к временам Российской Империи. Украина оплачивает восстановление...

Spectre32

Так они давно кончились ,там уже бабьё из Польши воюет.

pepelmetal

"Честные и демократические" выборы

Killer1974

На сибнете укроботов больше чем я даже предположить мог.