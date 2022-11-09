Пентагон «разрешил» Украине вернуть Крым военным путем

США не станут заставлять Украину вступить в переговоры с Россией, если Киев этого не хочет, заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол. Он также подчеркнул, что Украина должна самостоятельно решить, станет ли она возвращать Крым военным путем.

«Украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год», — сказал замминистра обороны США на онлайн-встрече с вашингтонской группой военных обозревателей.

Чиновник подчеркнул, что позиция США заключается в том, чтобы обеспечить Киеву возможность действовать с позиции силы, когда они будут готовы к переговорам. По его словам, статус Крыма может обсуждаться только между Россией и Украиной.

При этом Кол уточнил, что наступающие холода осложнят проведение «крупномасштабных наступательных операций», поэтому интенсивность боевых действий на Украине может снизиться.