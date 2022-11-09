Евросоюз предложил Украине помощь в кредит

Еврокомиссия предложила план макрофинансовой помощи Украине в размере 18 миллиардов долларов в 2023 году. Финансирование предлагается регулярными траншами на «очень льготных условиях».
Регулярная финансовая помощь поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год, говорится в сообщении европейского регулятора.
Отмечается, что программа будет сопровождаться реформами, которые помогут Украине продвинуться по пути вступления в ЕС. Это означает, что украинское правительство должно будет провести модернизацию национальных и местных институтов.
При этом уточняется, что Украина должна будет погасить кредиты в течение максимум 35 лет, начиная с 2033 года. Предложение Еврокомиссии теперь должно быть одобрено Европарламентом и Советом ЕС.
MuCbEНу без проблем. Возвращаем территории к временам Российской Империи. Украина оплачивает восстановление...
Spectre32Так они давно кончились ,там уже бабьё из Польши воюет.
pepelmetal"Честные и демократические" выборы
Killer1974На сибнете укроботов больше чем я даже предположить мог.