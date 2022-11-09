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Евросоюз предложил Украине помощь в кредит

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Еврокомиссия предложила план макрофинансовой помощи Украине в размере 18 миллиардов долларов в 2023 году. Финансирование предлагается регулярными траншами на «очень льготных условиях».

Регулярная финансовая помощь поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год, говорится в сообщении европейского регулятора.

Отмечается, что программа будет сопровождаться реформами, которые помогут Украине продвинуться по пути вступления в ЕС. Это означает, что украинское правительство должно будет провести модернизацию национальных и местных институтов.

При этом уточняется, что Украина должна будет погасить кредиты в течение максимум 35 лет, начиная с 2033 года. Предложение Еврокомиссии теперь должно быть одобрено Европарламентом и Советом ЕС.

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Топ комментариев

MuCbE

Ну без проблем. Возвращаем территории к временам Российской Империи. Украина оплачивает восстановление...

Spectre32

Так они давно кончились ,там уже бабьё из Польши воюет.

pepelmetal

"Честные и демократические" выборы

Killer1974

На сибнете укроботов больше чем я даже предположить мог.