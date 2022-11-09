Евросоюз предложил Украине помощь в кредит

Еврокомиссия предложила план макрофинансовой помощи Украине в размере 18 миллиардов долларов в 2023 году. Финансирование предлагается регулярными траншами на «очень льготных условиях».

Регулярная финансовая помощь поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год, говорится в сообщении европейского регулятора.

Отмечается, что программа будет сопровождаться реформами, которые помогут Украине продвинуться по пути вступления в ЕС. Это означает, что украинское правительство должно будет провести модернизацию национальных и местных институтов.

При этом уточняется, что Украина должна будет погасить кредиты в течение максимум 35 лет, начиная с 2033 года. Предложение Еврокомиссии теперь должно быть одобрено Европарламентом и Советом ЕС.