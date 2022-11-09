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Российские школьники займутся военной подготовкой

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Курс по начальной военной подготовке появится в российских школах со следующего учебного года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«До 1 января мы его подготовим, затем пройдет апробация, и школы со следующего года могут в своей работе использовать»,— сказал Кравцов на пресс-конференции после заседания жюри просветительской премии «Знание».

Ввести курс начальной военной подготовки в обязательную программу среднего общего образования предложил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его мнению, такой курс поможет подготовить граждан «к возможному противостоянию с врагом».

Предполагается, что занятия по этому курсу будут внеурочными. Инициативу о возвращении военной подготовке в школы поддержало Минобороны, рекомендовав уделить ей не менее 140 часов в старших классах.

Ведомство также предложило набирать преподавателей из граждан, которые ранее проходили военную службу по контракту на офицерских должностях, отдавая приоритет участникам боевых действий.

Впервые допризывную военную подготовку ввели в СССР в 1918 году для граждан 15–20 лет. С 1947 года ее отменили для всей неучащейся молодежи, а с 1962 года — для всех учащихся старших классов.

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