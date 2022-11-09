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Сексолог рассказала о вреде секса без «финиша»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сексолог Ольга Василенко рассказала, вредит ли мужчине, если после долгого полового акта, он не эякулировал.

«Когда мужчина возбужден, кровь отлила от гениталий, он не эякулировал, ничего не произошло. Это не вредно», — сказала Василенко на Youtube-канале «Ходят слухи».

Она отметила, что у женщин если они не мастурбируют и не снимают напряжение, у них могут быть оргазмы во сне — явный триггер того, что сексуальное напряжение не снимается в реальной жизни.

«У мужчин происходят ночные поллюции (непроизвольное семяизвержение). Если нехватка секса, то он будет во сне эякулировать, он будет понимать, что ему пора снимать напряжение. Мужчины могут чувствовать дискомфорт, тянущее ощущение в яичках, то надо просто снять напряжение и все будет хорошо», — сказал Василенко.

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