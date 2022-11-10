Нагар на утюге мешает нормально гладить вещи, избавиться от него можно простыми, подручными средствами.

Основная причина возникновения нагара — неправильно подобранный температурный режим. Под воздействием высокой температуры ткань начинает плавиться, оставляя частички пригоревших волокон на подошве утюга, сообщается на сайте компании Philips.

Очистить утюг с тефлоновым покрытием можно с помощью мыла. Надо нагреть подошву утюга до минимального значения и натереть поверхность хозяйственным мылом. Затем стереть остатки пригоревших волокон с помощью тряпки. Паровые отверстия надо почистить ватными палочками.

Удалить нагар можно с помощью зубной пасты. Достаточно нанести ее на поверхность и протереть подошву.

Ацетон подходит для тефлонового и керамического покрытия. Он поможет избавиться от несильно пригоревших волокон. Для этого нужно просто протереть поверхность ватным диском, смоченным жидкостью для снятия лака. Но нельзя касаться пластиковых элементов.