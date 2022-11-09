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Выбраны лучшие российские сериалы 2022 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Художник»

Сериал «Художник» занял первое место в зрительском рейтинге российских сериалов 2022 года по оценке сервиса кино Mail.ru. У ретро-детектива общая оценка 8.0.

В рейтинг, который будет обновляться до конца года, вошли 25 сериалов. Лидер топа, сериал «Художник», рассказывает о расследовании жестоких преступлений вымышленной банды, орудовавшей в Москве в 1944 году.

На втором месте рейтинга сериал «Начальник разведки» с оценкой 7.9. Это шпионская драма об исторических событиях в декорациях советской эпохи. Третий в рейтинге — «Нулевой пациент» (оценка 7.7), история про вспышку ВИЧ в конце 1980-х.

В десятку рейтинга лучших российских сериалов также вошли «И снова здравствуйте!», «Капельник», «Оффлайн», «Идентификация», «Почка», «Обоюдное согласие», «Химера».

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