Китай снизит поставки iPhone на 20%

Новый локдаун в Китае приведет к тому, что по итогам квартала Apple лишится 20% поставок смартфонов из Китая. В будущем ситуация может исправиться, но пока компания уже теряет в выручке.

Проблема коснулась одной из самых важных для Apple фабрик — Foxconn, производящей 85% смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитических агентств Morgan Stanley и Citi. По неофициальной информации завод может закрыться до 2023 года.

Снижение поставок влияет не только на прямые продажи смартфонов, но и на реализацию сопутствующих товаров. Morgan Stanley считают, что Apple потеряет 36% выручки от других носимых устройств, например, умных часов и наушников.

В случае если локдаун в Китае прекратится, то завод сможет восстановить свою работу к началу декабря и поставки вернутся на прежний уровень, но правительство КНР не дает прогнозов относительно противокоронавирусных ограничений.

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Apple официально подтвердила наличие проблем с ключевой фабрикой и сообщила о том, что работает над возвращением к нормальным уровням производства со своим поставщиком.