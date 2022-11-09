Обновление Windows 10 удалило браузер Edge

Накопительное обновление Windows 10 может «снести» устаревший Microsoft Edge и не заменить его актуальной версией. С проблемой столкнулись пользователи, использующие для апдейта ISO-образы.

Исследовательская лаборатория Microsoft Redmond Lab обнаружила, что после установки кумулятивного обновления Windows 10 некоторые пользователи остались без браузера Edge. Они выяснили, что с проблемой столкнулись только те, кто обновлял систему с помощью ISO-образа после длительного перерыва.

Чтобы избежать пропажи Edge, специалисты порекомендовали сперва установить накопительные (LCU) или периодические (SSU) обновления, выпущенные 29 марта 2021 года или позже. С неполадкой не столкнулись пользователи, обновлявшие ОС через системную утилиту.

Вместе с обновлением KB5019959 для Windows 10 21H1 и 21H2, Microsoft прекратила обслуживание старых версий операционной системы 20H2 и 1909.