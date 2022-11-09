Госдума отложила введение «сладкого налога»

Госдума одобрила поправки в Налоговый кодекс, согласно которым срок введения акциза на сладкие напитки переносится с января на июль 2023 года.

Согласно поправкам, планируется обложить акцизом в размере 7 рублей каждый литр напитка с содержанием сахара свыше 5 граммов на 100 миллилитров. При этом ряд сладких напитков был выведен из-под действия акциза.

В частности, поправки исключают из перечня сахаросодержащих напитков такую продукцию, как алкоголь крепостью более 0,5%; квасы с содержанием этилового спирта до 1,2%; а также соки, нектары, морсы, сиропы, молочную продукцию, напитки на растительной основе.

По подсчетам экспертов, дополнительный доход от акцизов может составить около 35 миллиардов рублей ежегодно. Эти средства планируется направить на реализацию мероприятий по борьбе с сахарным диабетом.

Министерство здравоохранения ранее поддержало введение акциза на сладкие напитки, тогда как Минсельхоз раскритиковал инициативу, так как это приведет к росту цен. Аналитики подсчитали, что газировка из-за нового налога может подорожать на 20%.