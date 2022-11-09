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Воронежский крематорий закрылся из‑за западных санкций

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/krematoriy36

Крематорий в Воронеже, единственный в Черноземье, прекратил работу на неопределенный срок: в нем сломалась печь, а комплектующие не удается приобрети из-за санкций.

Кремационная линия нуждается в частичном ремонте блока основной камеры и замене одного модуля системы, сообщило издание De Facto со ссылкой на пресс-службу организации.

В крематории установлена чешская печь Tabo CS «из соображений безопасности и экологичности для людей и окружающей среды». Это оборудование используется в большинстве крематориев России.

Воронежский крематорий работает с января 2020 года. В сентябре издание «Афиша Daily» включило его в топ-20 главных архитектурных объектов России XXI века.

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Экономика #Санкции #Промзона
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Топ комментариев

MuCbE

Ну без проблем. Возвращаем территории к временам Российской Империи. Украина оплачивает восстановление...

Spectre32

Так они давно кончились ,там уже бабьё из Польши воюет.

вадя

А так же термоядерный реактор, звезду смерти и лифт на Луну. В смысле украина строить начала.

Killer1974

На сибнете укроботов больше чем я даже предположить мог.