Воронежский крематорий закрылся из‑за западных санкций

Крематорий в Воронеже, единственный в Черноземье, прекратил работу на неопределенный срок: в нем сломалась печь, а комплектующие не удается приобрети из-за санкций.

Кремационная линия нуждается в частичном ремонте блока основной камеры и замене одного модуля системы, сообщило издание De Facto со ссылкой на пресс-службу организации.

В крематории установлена чешская печь Tabo CS «из соображений безопасности и экологичности для людей и окружающей среды». Это оборудование используется в большинстве крематориев России.

Воронежский крематорий работает с января 2020 года. В сентябре издание «Афиша Daily» включило его в топ-20 главных архитектурных объектов России XXI века.