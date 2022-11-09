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Энтузиасты сделали складной iPhone

Источник:
Sibnet.ru
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Китайские энтузиасты решили не дожидаться выхода складного iPhone и создать собственный. Дисплей и «начинка» использовались оригинальные, а корпус был взят с Motorola RAZR 2020.

Блогеры канала (Технологическая эстетика) выпустили ролик с описанием создания складного iPhone. Изначально в качестве «жертвы» рассматривались семь смартфонов, но выбор пал на iPhone как обладателя лучшего дисплея. К тому же блогерам было самим интересно посмотреть, получится ли у них создать складной iPhone, чей официальный выход может случиться только через пять лет. 

Чтобы сохранить лучшую цветопередачу, оригинальность Apple и функционал, блогеры взяли экран iPhone X. Дисплей состоит из шести слоев и для обеспечения гибкости пришлось снять внешний стеклянный TP-слой.

Продольное разделение дисплея на слои потребовало точности, аккуратности и поддержания высокой температуры для разжижения клея. Блогеры отметили, что на отработку процесса ушло более месяца, а получить рабочий вариант получилось только с 37 попытки через пять месяцев. 

Корпус решено было взять от уже выпущенных складных смартфонов — они имеют специальный шарнир, контролирующий угол изгиба экрана и не дающий его сломать. Изначально выбор пал на Samsung Galaxy Z Flip, но из-за особенностей конструкции в него получилось поместить «начинку» iPhone и пришлось выбрать Motorola RAZR 2020 года.

После небольших доработок корпуса и почти год усилий у блогеров получилось создать работающий складной смартфон, названный ими iPhone V. Кастомный гаджет сохранил все оригинальные функции iOS и получил возможность удобно складываться.

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