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Редкую овсянку с хохолком сфотографировали в «Шушенском бору»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Сергей Чумаков

Старший инспектор национального парка «Шушенский бор» Сергей Чумаков сфотографировал редкую птицу – овсянку-ремеза, перья на голове у птиц этого вида образуют хохолок, сообщает пресс-служба бора.

Для Горного лесничества национального парка «Шушенский бор» овсянка-ремез является очень редким пролетным видом. Одиночные птицы и небольшие группы встречаются во время весенних и осенних миграций на енисейских займищах в районе устьев рек Таловка и Пойлова.

На осенней миграции птицы встречаются в октябре и начале ноября. Птицы собирают корм на земле. Поэтому осенью они улетают на юг. Питаются в основном семенами и насекомыми, а также ягодами. 

У птиц песня довольно приятная, мелодичная и слитная с затуханием к концу, совсем не похожа на «зизиканье» большинства овсянок.

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Жизнь #Природа #Красноярск
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