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Кошка Лиля стала новым мемом в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Мэрия Красноярска выпустила ролик о том, как кошка Лиля проснулась знаменитой после новости про то, что ее прифотошопили к остановке.

Мэрия Красноярска в телеграм-канале решила привлечь внимание к информации об установке новых автобусных остановок в городе и для этого прифотошопила к ним кошку. Это вызвало бурную реакцию жителей.

«Кошка Лиля благодаря социальным сетям вчера стала знаменитостью. Она явно не ожидала такого внимания к своей пушистой персоне… Такая нестандартная "подача" достаточно стандартной новости преследовала одну главную цель – подарить улыбку нашим подписчикам и чтобы на новость обратили внимание», — написали сотрудники мэрии.

Кошка — реальная, она живет у одной из сотрудниц мэрии и ее зовут Лиля. Теперь кошку хотят «трудоустроить» в телеграм-канал.

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