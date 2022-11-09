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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Посол объяснил, зачем США воюют с Россией руками украинцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Америка экономически заинтересована в конфликте между Киевом и Москвой, стремясь «снять сливки» с поставок вооружения, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«США продолжают с маниакальным упорством придерживаться тактики войны на истощение. Изматывание всех — украинцев, россиян, европейцев. А также рядовых американцев. Как говорится, война с Россией "до последнего украинца"», — сказал Антонов в интервью РИА Новости.

По его мнению, причины подобной линии поведения США — экономические. «Стремление "снять сливки" за счет массовой продажи военной продукции, поставок СПГ: только бизнес, ничего личного"», — уверен дипломат.

Общий объем военной помощи США Украине за время работы администрации Джо Байдена, по подсчетам западных СМИ, составил примерно 17 миллиардов долларов.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Конфликты
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