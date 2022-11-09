Иркутским «Бонни и Клайду» вынесли приговор

Иркутский областной суд вынес приговор в отношении сбежавшей из-под конвоя пары, которую прозвали «Бонни и Клайдом», сообщается на сайте учреждения.

В 2018 году влюбленных Сергея Устюгова и Татьяну Никитину осуждены за совершение ряда вооруженных ограблений на территории Краснодарского края и Иркутской области. Устюгов со своей бандой обвинялся в нападениях на АЗС, магазин «Усольский Свинокомплекс», отделения банков, «Почты России», ювелирные магазины, аптечные сети.

В сентябре во время конвоирования осужденных в исправительные учреждения Устюгову и Никитиной удалось убежать. Поэтому пару и назвали «Бонни и Клайд». Но их нашли.

Суд приговорил Устюгова, как организатора преступной банды, к 12 годам лишения свободы. Никитину как подельницу — к пяти годам лишения свободы.

Еще трое соучастников — к лишению свободы от восьми лет шести месяцев до 10 лет. Приговор в законную силу не вступил.