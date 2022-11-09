Украина получила «Оскар» от Шона Пенна

Актер и режиссер Шон Пенн побывал на Украине и встретился с президентом Владимиром Зеленским. С начала спецоперации это третий визит американской знаменитости.

«На этот раз наша встреча была особенной. Шон привез свою статуэтку Оскара как символ веры в победу нашей страны», — написал Зеленский в телеграм-канале.

По словам Зеленского, статуэтка «Оскара» останется на Украине до окончания спецоперации. В ответ президент вручил Шону Пенну орден «За заслуги» ІІІ степени, которым наградил актера в конце августа.

У Шона Пенна есть две статуэтки «Оскра», которые он получил в номинации «Лучшая мужская роль». Первую он получил в 2009 году за фильм «Харви Милк», в 2004 году за фильм «Таинственная река».

Впервые Шон Пенн побывал на Украине 24 февраля, в день начала спецоперации. Тогда актер посетил Львов, где обсуждал вопросы гуманитарной помощи и поддержки беженцев.